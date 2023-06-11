Bağcılar Belediyesi Çevre Bilinci İçin Bisiklet Turu Düzenledi

Bağcılar Belediyesi, 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında çevreye olan duyarlılığa dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak için bisiklet turu düzenledi. Her yaştan ilçe sakininin katıldığı etkinlikte bisiklet tutkunları 10 kilometre pedal çevirdi.

Bağcılar Belediyesi, çevre bilinci oluşturmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla bisiklet turu düzenledi. Her yaştan ilçe sakininin katıldığı etkinlikte bisiklet tutkunları 10 kilometre pedal çevirdi.

Bağcılar Belediyesi, 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında çevreye olan duyarlılığa dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak için bisiklet turu düzenledi. Bu amaçla çevre gönüllüsü her yaştan ilçe sakini Pazar günü saat 07.30'da Bağcılar Belediyesi binası önünde buluştu. Programa, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, eşi Nihal Özdemir, gazeteciler Cansu Canan Özgen, Adem Metan, Fulya Öztürk ve çevre gönüllüleri katıldı. BİSİKLET TURU 10 KİLOMETRE SÜRDÜ

Program, Bağcılar Belediyesi binası önünde saat 08.00'de başladı. Katılımcılar, Mahmutbey Caddesi üzerinden İSTOÇ Oto Pazarı'na kadar gidip aynı noktaya geri döndü. 10 kilometre süren bisiklet turu, Bağcılar Belediyesi hizmet binası önünde sona erdi.

Etkinlik bittikten sonra açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bisiklet turu gayet keyifli geçti. Turu Çevre Haftası dolayısıyla gerçekleştirdik. Hafta kapsamında sergilerimiz, uçurtma şenliğimiz oldu. Çiçek dağıttık, geri dönüşüm defilesi yaptık. Çevre Haftası'nın finalini bisiklet sürüşüyle tamamladık. Bisiklet kullanmanın karbon salınımı açısından çevre için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Özellikle çocukların bu haftayı yoğun bir şekilde teneffüs etmesini arzu ettik öyle etkinlikle düzenledik. Bugün bisikleti 10 kilometrelik bir parkurda sürdük hemen hemen herkes tamamladı" dedi. 1 MİLYON AĞACIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİK

Özdemir, "Bağcılar Belediyesi olarak sıfır atık konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. 2015 yılında geri dönüşüm tesisini kurduk. O günden beri karton ve kağıttan oluşan geri dönüşümden 1 milyon ağacın kesilmesini önledik. Maddi olarak da cam, plastik, kağıt ve metallerden de 350 milyon liralık israfın önüne geçtik. Son 1 yıl içinde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde sıfır atık belgemizi de aldık. Özellikle bu konuda Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğü söz konusu. Sıfır atık Birleşmiş Milletler'in gündemine de alındı. Bu duyarlılık çerçevesinde özellikle çocuklarımızın temiz bir dünyada yaşaması için büyük bir mücadele vermemiz lazım" diye konuştu.