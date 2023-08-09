Bağcılar Belediyesi Bitlere Karşı İlaçlama Çalışması Yaptı

Bağcılar Belediyesi, ilçedeki 170 park ve ağaçların bulunduğu yeşil alanlarda bitlere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Çam, incir, ıhlamur ve pek çok ağaç türüne zarar veren bitlerin ağaçlara ve yeşil alanlara zarar vermeye başlaması üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Bağcılar Belediyesi ilçedeki 170 park ve ağaçların bulunduğu yeşil alanlarda bitlere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çam, incir, ıhlamur ve pek çok ağaç türüne zarar veren bitlere karşı ilçedeki 170 park, nostalji bahçeleri ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması başlattı.

İlçede son günlerde ortaya çıkan bitlerin ağaçlara ve yeşil alanlara zarar vermeye başlaması üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alan, park, cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yaz aylarında bit, tırtıl, sinek ve kene görülme olasılığının arttığını belirterek, yeşil alanları ve halkın sağlığını korumak için periyodik olarak ilaçlama yaptıklarını ifade etti.