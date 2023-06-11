Bağcılar Belediyesi 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe çevre gönüllüsü her yaştan ilçe sakini katıldı. Bisikletliler, polis eskortu eşliğinde Mahmutbey Caddesi'nden İSTOÇ Oto Pazarı'na kadar gidip, aynı noktaya geri döndü. Programa, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir'in yanı sıra basın ve internet dünyasının tanınmış isimleri de katıldı.

Bağcılar Belediyesince 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

Çevre gönüllüsü her yaştan ilçe sakini, tur için bisikletleriyle Bağcılar Belediyesi binası önünde bir araya geldi. Etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir'in yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Cansu Canan Özgen, Adem Metan, Fulya Öztürk gibi basın ve internet dünyasının tanınmış isimleri de katıldı.

Belediyenin önünde polis eskortu eşliğinde harekete geçen bisikletliler, Mahmutbey Caddesi'nden İSTOÇ Oto Pazarı'na kadar gidip, aynı noktaya geri döndü. Eskortta, Türkiye'nin milli otomobili TOGG da yer aldı.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, çevre haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinliğin oldukça keyifli geçtiğini belirterek, çevre haftasının 5. programını düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, parkuru hemen hemen herkesin tamamladığını dile getirdi. Belediye olarak çevre konusunda uzun yıllardır çalışma yürüttüklerini aktaran Özdemir, hayata geçirdikleri projelerin Türkiye'de ve dünyada takdir gördüğünü ifade etti.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Taha Poyraz Erdoğmuş da bisiklet kullanmayı sevdiğini belirterek, eğlendiğini anlattı.

Güzel bir gün olduğunu aktaran 8 yaşındaki Yahya Kemal Erdoğmuş ise bisiklet sürmekten keyif aldığını kaydetti.