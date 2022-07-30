Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Küçükçekmece'de vatandaşlarla buluştu

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Küçükçekmeceli vatandaşlar ve esnafla buluştu.

İstanbul'da görev yapan AK Parti'li ilçe belediye başkanları, Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi. Yaptıkları toplantının ardından sahaya inen belediye başkanları, kendileri için belirlenen mahallede ilçe sakinlerini ve esnafı ziyaret etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, bu kapsamda Kartaltepe Mahallesi'nde çalışmalarda bulundu. Sokak sokak dolaşıp vatandaşlarla ve esnafla görüşen Özdemir, görüştükleri kişilerin sorun, şikayet, istek ve temennilerini dinledi, aldığı notları ilgili kişi ve yetkili makamlara ileteceğini söyledi.

Yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında Özdemir, geçmiş 20 yıllık dönemde yapılan icraatları, çalışmaları ve AK Parti'nin 2023 vizyonunu anlattı.

"Hiçbir ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, çok bereketli ve hayırlı bir gün geçirdiklerini belirtti.

"Bugün İstanbul'daki AK Parti belediyelerini temsil eden bütün kıymetli belediye başkanlarımızla beraber teşkilatımıza destek olmaya geldik." ifadelerini kullanan Özdemir, şunları kaydetti:

"Hiçbir ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldik. Onların sesine kulak verdik. Burası AK Parti belediyeciliğine alışık bir ilçe. Üç yıl önce farklı bir tercih olmuştu. Şimdi Küçükçekmece, AK Parti belediyeciliğinin özlemini çeken bir ilçe. Buranın inşallah 2 sene sonra tekrar AK Parti belediyeciliğine kavuşacağına yürekten inanıyorum. Bağcılar Belediye Başkanı olarak ben çok umutluyum. 2023'te AK Parti'mizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en güzel sonucu alması için en iyi desteği vereceğiz"