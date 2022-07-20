Bagajlar geç yüklendi yolcular 2,5 saat uçakta bekledi

AVRUPA'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle bagaj yükleme işlemleri uzayınca Türk Hava Yolları'nın ( THY) Edinburgh- İstanbul seferi yolcuları 2,5 saat uçakta beklemek zorunda kaldı.

İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı THY uçuşlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Personel eksikliğinin olduğu Avrupa havalimanlarında yaşanan kaos nedeniyle uçuş seferlerinde saatlik gecikmeler yaşanıyor. Gecikmeler iç hat ve bağlantı uçuşlarına da yansıyor.

BAGAJ YÜKLEME UZAYINCA Yaşanan kaos nedeniyle THY'nin Avrupa uçuşlarında gecikmeler artmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, TK-1344 sefer sayılı Edinburgh-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı yerel saatle 11.05'de yolcu alımını tamamladı. Bu sırada personel eksikliği nedeniyle uçağa bagaj yükleme işlemi geç başladı. İşlemin uzun sürmesi nedeniyle 5 dakika ile uçuş saatini kaçırınca, THY seferi için yeni slot verilmek zorunda kalındı. Yolcular 2,5 saat uçak içerisinde beklerken THY uçağı yerel saatle 13.32'de Edinburgh Havalimanı'ndan kalkış yapabildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel