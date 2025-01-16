Bağ-Kur'lular için yeni dernek kuruldu

(ANKARA) - Bağ-Kur'luların ve Bağ-Kur emeklilerinin sesini duyurmayı amaçlayan BağKur ve Emeklileri Derneği (BAĞ-DER) kuruldu. Dernek, "insan hakları, demokrasi, Atatürk ilkeleri ve laik sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde sivil toplum faaliyetlerini geliştirmeyi ve çalışma hayatını ilgilendiren iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında topluma katkıda bulunmayı" hedefliyor.

Derneğin Genel Başkanlığını Mehmet Akif Cenkci yapacak. Hüseyin Akgün Sekreter, Fatih Çinan Sayman, Ufuk Arı Genel Başkan Yardımcısı ve Halit Akalın, Hüseyin Aslan ile Dursun Şin kurucu üye olarak dernekte görev aldı.

Genel Başkan Mehmet Akif Cenkci, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: