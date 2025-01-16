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Bağ-Kur'lular için yeni dernek kuruldu

Bağ-Kur'lular için yeni dernek kuruldu
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BağKur ve Emeklileri Derneği (BAĞ-DER), insan hakları ve sosyal güvenlik mevzuatına katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Dernek, BağKur'luların sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Bağ-Kur'luların ve Bağ-Kur emeklilerinin sesini duyurmayı amaçlayan BağKur ve Emeklileri Derneği (BAĞ-DER) kuruldu. Dernek, "insan hakları, demokrasi, Atatürk ilkeleri ve laik sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde sivil toplum faaliyetlerini geliştirmeyi ve çalışma hayatını ilgilendiren iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında topluma katkıda bulunmayı" hedefliyor.

Derneğin Genel Başkanlığını Mehmet Akif Cenkci yapacak. Hüseyin Akgün Sekreter, Fatih Çinan Sayman, Ufuk Arı Genel Başkan Yardımcısı ve  Halit Akalın, Hüseyin Aslan ile Dursun Şin kurucu üye olarak dernekte görev aldı.

Genel Başkan Mehmet Akif Cenkci, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BağKur statüsünde sigortalı olanların, BağKur emeklilerinin ve bunların hak sahiplerinin sorunları bu zamana kadar muhatapları olan kamunun idari organları ile siyasi muhatapları tarafından görmezden gelinmiş, yok sayılmıştır. BağKur'lular sosyal güvenlik sisteminin üvey evlatları değildir. BağKur'lular herhangi bir işverene bağlı olmayan kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayan bu vatanın öz evlatlarıdır. Milyonlarca esnaf ve sanatkarlarımız, serbest meslek erbabları, şirket ortakları ve çiftçilerimiz ile isteğe bağlı sigortalılarımız sosyal güvenlik sistemimizde ne yazık ki en çok prim ödeyen dolayısıyla en geç emekli olan ve düşük aylık bağlama oranlarıyla en az emekli maaşını alanlardır. BağKur'luların sorunları siyasi iktidar tarafından her seçim döneminde siyasi malzeme olarak görülmüş, vaatlerde bulunulmuş ancak tüm verilen tüm sözler yerine getirilmemiştir. BAĞ-DER, 3 milyonu BağKur emeklisini ve 5 milyon BağKur sigortalısı olmak üzere en az 8 milyon vatandaşımızı temsil edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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