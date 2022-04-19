Bağ evinden malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağ evinden malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
 - Güncelleme:
Bağ evinden malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir bağ evinden malzeme çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir bağ evinden malzeme çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ulutaş Mahalle'deki bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgeden kaçmaya hazırlanan F.Ç. ve İ.K'yı çaldıkları evin kapısı ve 300 kilo demir suçüstü yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, ifadelerinde Gafarlı ve Ulutaş mahallelerinde bir evden 200 kilo demir ve bir evin demir kapısını daha çaldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İzzet Mazı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title