Bağ evinden malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir bağ evinden malzeme çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ulutaş Mahalle'deki bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgeden kaçmaya hazırlanan F.Ç. ve İ.K'yı çaldıkları evin kapısı ve 300 kilo demir suçüstü yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, ifadelerinde Gafarlı ve Ulutaş mahallelerinde bir evden 200 kilo demir ve bir evin demir kapısını daha çaldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.