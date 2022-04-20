Bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

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Bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dereli Mahallesi'ndeki bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının beyanları ve kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, önce hırsızlıkta kullanılan aracı, daha sonra şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.D'yi gözaltına aldı.

İfadesinde suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Asayiş, Güncel, Haberler

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