Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü GAZİANTEP'te bağ evi inşaatında tesisat döşerken akıma kapılan elektrik ustası Suriye uyruklu Eymen Ahmed (34) hayatını kaybetti. GAZİANTEP'te bağ evi inşaatında tesisat döşerken akıma kapılan elektrik ustası Suriye uyruklu Eymen Ahmed (34) hayatını kaybetti. Dün akşam Zeytinli Mahallesi'ndeki elektrik ustası 4 çocuk babası Eymen Ahmed, bir bağ evinde tesisat döşerken akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bağ evine giden sağlık ekipleri, Eymen Ahmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eymen Ahmed'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.