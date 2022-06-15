Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Atmaca - Güncel
 - Güncelleme:
Bağ evi inşaatında akıma kapılan elektrik ustası öldü

GAZİANTEP'te bağ evi inşaatında tesisat döşerken akıma kapılan elektrik ustası Suriye uyruklu Eymen Ahmed (34) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te bağ evi inşaatında tesisat döşerken akıma kapılan elektrik ustası Suriye uyruklu Eymen Ahmed (34) hayatını kaybetti.

Dün akşam Zeytinli Mahallesi'ndeki elektrik ustası 4 çocuk babası Eymen Ahmed, bir bağ evinde tesisat döşerken akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bağ evine giden sağlık ekipleri, Eymen Ahmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eymen Ahmed'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel

Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title