Üye Girişi
Haberler

Bafralı Sporcular Gençler Karadeniz Bahar Kupası'nda 9 Madalya Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Taekwondo Federasyonunca düzenlenen Gençler Karadeniz Bahar Kupası Samsun İl Şampiyonası'nda Bafralı sporcular 9 madalya kazandı. Turnuvada Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi, 14 sporcuyla mücadele etti ve 9 madalya ile ayrıldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonunca düzenlenen Gençler Karadeniz Bahar Kupası Samsun İl Şampiyonası'nda Bafralı sporcular 9 madalya kazandı.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştilen ve 2007-2009 arası doğumlu 90 sporcunun katıldığı turnuvada Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi, 14 sporcuyla mücadele etti.

Bafralı sporcular, turnuvadan 9 madalya ile ayrıldı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Gençlik Merkezi olarak Futbol, Voleybol, Basketbol, Güreş, Tekvando, Wushu, Dart ve Kort Tenisi branşlarında eğitim verdiklerini anlatarak, "Tekvandocu sporcularımızı ve antrenörlerimiz Hakan Emirzeoğlu, Yavuz Nacak ve Berna Yılmaz'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Gençlik Türkiye Samsun Bafra Spor Spor Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

 Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

 Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title