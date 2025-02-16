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Bafralı Sporcu Resül Güne, U23 Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Bafralı Sporcu Resül Güne, U23 Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Bafralı güreşçi Resül Güne, Sivas'ta düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 97 kilogramda altın madalya kazandı. Güne, hedefinin uluslararası arenada ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

Bafralı sporcu Resül Güne, Sivas'ta düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen 500 sporcunun katıldığı şampiyona ikinci gününde sona erdi.

Şampiyonada Bafralı Resül Güne, 97 kilogramda Ankara TEDAŞ Kulübü adına yarıştı. Rakibi İbrahim Benekli'yi yenen Güne, altın madalyanın sahibi oldu.

Güne, "Ülkemi uluslararası, turnuvalarda eni iyi şekilde temsil edebileceğimi biliyorum. Allah nasip ederse hedefim Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkemin bayrağını dalgalandırmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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