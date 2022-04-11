Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı sürüyor

Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen bereketli Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı devam ediyor.

Kışlık sebzenin önemli bölümünün üretildiği Bafra Ovası'nda karnabaharın yanı sıra kırmızı lahana, beyaz lahana, pırasa, ıspanak, turp ve brokoli de üretiliyor.

Karınca köyünde üretici Arif Kurt, bu sene güzel verim elde ettiklerini söyledi.

Karnabahar hasadında son günlerin yaşandığını dile getiren Kurt, "20 gün sonra karnabahar sezonu sona eriyor. Bu sene çok güzel verim aldık. Gayet memnunuz, fiyatlarımız da güzel. Allah'a şükürler olsun kazandık. Dönümünde 4-5 ton verim elde ettik." diye konuştu.