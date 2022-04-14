Bafra Ovası'nda kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü - Haberler

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Bafra Ovası'nda kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda ekilen kanolalar, sarı çiçekleriyle bahara farklı bir güzellik kazandırdı.

KIZILIRMAK, ÇANKIRI (AA) - Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda ekilen kanolalar, sarı çiçekleriyle bahara farklı bir güzellik kazandırdı.

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda arazilere ekilen kanolalar çiçek açınca, tarlaları sarıya boyadı.

Çiftçilerin ayçiçeğine alternatif olarak ektiği ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde oldukça fazla tercih ediliyor. Sarıya bürünen tarlalar, dron ile de görüntülendi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda yaklaşık 450 dönüm alanda kanola ekildiğini belirterek, "Kanola, eylül ayı sonunda ekiliyor. Ekim yapıldıktan sonra sonbahar yağışları çok önemli. Kanola kışa kuvvetli girmeli, dondan etkilenmiyor. Bir yıla yakın toprakta besleniyor. Kasım ayında da hasadı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bafra Ovası'nda kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü

Bafra Ovası'nda kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü

Bafra Ovası'nda kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü

Bafra Ovası'nda kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Bafra Ovası, Kızılırmak, Türkiye, Güncel, Haberler

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