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Bafra Mahalle Muhtarı Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alındı

Bafra Mahalle Muhtarı Hapis Cezası Nedeniyle Görevden Alındı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında hapis cezası verilen mahalle muhtarı görevden alındı. Farklı tarihlerdeki çeşitli suçlar nedeniyle Bafra 1, 2 ve 3. Asliye Ceza mahkemelerinde yargılanan Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Y.Ö, toplam 2 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararların kesinleşmesinin ardından İlçe İdare Kurulunca, bir yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle Y.Ö'nün muhtarlık görevine son verildi. Mahalle muhtarlığına ise birinci aza Ellez Özgüneş getirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında hapis cezası verilen mahalle muhtarı görevden alındı.

Farklı tarihlerdeki çeşitli suçlar nedeniyle Bafra 1, 2 ve 3. Asliye Ceza mahkemelerinde yargılanan Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Y.Ö, toplam 2 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kararların kesinleşmesinin ardından İlçe İdare Kurulunca, bir yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle Y.Ö'nün muhtarlık görevine son verildi.

Mahalle muhtarlığına ise birinci aza Ellez Özgüneş getirildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Hisarcık Tepebaşı Samsun Bafra Güncel Haberler

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