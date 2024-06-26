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Bafra Kaymakamı Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

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Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Komisyonu üyeleri ile Şeyhören Mahallesi'nde bulunan mevsimlik tarım işçilerine ziyarette bulundu. Ziyarette işçilerin sorunları dinlendi ve sağlık kontrolleri yapıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, tarım işçilerini ziyaret etti.

Kaymakamı Ertürkmen, Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Komisyonu üyeleri ile Şeyhören Mahallesi'nde bulunan mevsimlik tarım işçilerine ziyarette bulundu.

Ziyarette Ertürkmen ve beraberindekiler, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını dinledi, yaşadıkları ortamları kontrol etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim birimi sorumlusu Uz Dr. Murat Saygılı tarafından tarım işçilerine hijyen ve bulaşıcı hastalıklar hakkında eğitim verildi.

Aile hekimi Dr. Gizem Gülle ise tarım işçilerini kayıt altına alarak sağlık muayenelerini yaptı.

Gebe kadınlara gebelik kontrolleri, bebeklere aşılama ve sağlık kontrolü, çocuklara ise rutin sağlık kontrolü ve gelişim takipleri yapıldı.

Ağız ve diş sağlığı biriminde görevli diş hekimi Banu Karagöz Tokalak ve Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Sedat Özdemir tarafından ise mobil diş kliniği aracında tarım işçilerinin ağız ve diş sağlığı muayeneleri gerçekleştirildi, ileri tedavi gerektirenler için hastanede randevu oluşturuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Cevdet Ertürkmen Bafra Sağlık Güncel Haberler

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