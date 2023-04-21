Bafra Kaymakamı Ertürkmen'den Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla kurumlara ziyarette bulundu.

Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, 75. Yıl Huzurevi ile Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığına ziyaret ederek, kurum amirleri ve çalışanlarının bayramlarını kutladı.

Huzurevi sakinleriyle de sohbet eden Ertürkmen, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan İrer, Bafra Ovası Sulama Proje Müdürü Berati Özkan ile İlçe Nüfus Müdürü Muslim Aktaş da bulundu.