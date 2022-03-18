Bafra görme engelliler derneği başkanı Çanakkale zaferigününüyle alakalı bir mesaj yayınladı

ÇANAKKALE (Bültenler) - "İstiklal ve istikbalimizin dönüm noktası, bağımsızlıkmücadelesinin verildiği, vatan aşkının en kutsal fedakârlıklarının yaşandığı Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sözlerime başlamadan önce Çanakkale zaferimizi kutluyor, bu şanlı günü bizlerekazandıran başta Mustafa Kemal Aatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizive ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyorum.

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi çanakkale ruhu öyle bir ruh ki kelimelerle anlatmakla bitmez. ne kadar söz söylersek söyleyelim, Çanakkale ruhunu tam olarak anlamış sayılmayız.çanakkale ruhunu ancak o dönemde yaşamış ecdadımız en iyi bilir. Çanakkale zaferini kazandıran ecdadımıza karşı çok şey borçlu olduğumuzu bilmemiz gerekir. Çanakkale ruhunu sanki o dönemde yaşamış gibi anlamak ve gelecek nesillere anlatmak milli bir görevimiz olmalıdır. çünkü Çanakkale; Kuvayi Milliye'nin, İstiklal Mücadelemizin temel harcıdır. Çanakkale; Mustafa Kemal Atatürk, Koca Seyit, 57. Alay, Nusret Mayın gemisi ile yazdığımız kahramanlık destanımızdır. Çanakkale, yurt savunmasının harcı,bağımsız yaşama azmimizin temellerinin atıldığı bir yerdir. Çanakkale, Türk milletinin diriliş destanıdır. Vatan uğruna hiç düşünmeden şahadete yürüyüşün adıdır.

Çanakkale Zaferi, Bir milletin var oluş yok oluş mücadelesidir. Çanakkale; her evde bir acı, şehitler diyarı, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adıdır. ecdadımız, Çanakkale Zaferinde bize sarsılmaz bir imanı, zalimler karşısında cesaretle dik durmayı ve hür yaşamayı miras bıraktılar. bizler de bu bilinçle yaşayarak vatan, millet, bayrak, kutsal değerlerimize olan bağlılığımızı iliklerimize kadar hissederek hayatımıza yön vermemiz gerekir. Çanakkale: Sözlükler de geçmez lakin gönüllerde ve tarihte; Bir devrin battığı, Türk'ün yedi düvele kafa tuttuğu, Türk ulusunun küllerinden doğduğu yerdir.Çanakkale şehitlerimiz, tarihikalemle değil, kanlarıyla yazmışlardır. Bu Devlet, Malazgirt'te başlayan, Miryokefalon'da adı konan, Çanakkale'de kıyama duran, Sakarya'da destanlaşan bir mücadeleyle yüz binlerce şehidin kanı karşılığında, elde ettiği kutsal vatan toprakları üzerinde kurulmuştur. Çanakkale geçilmez! Geçemediler, Geçemezler,Geçemeyecekler… Hangi yüzyıl geçerse geçsin Mustafa Kemal Paşa Yolumuz, Çanakkale ruhumuzdur. Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Çanakkale'yi Geçemediler. Geldikleri gibi de gittiler. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, 57.Alayı, son sınıf öğrencilerinin tamamını Çanakkale'de şehit veren Kayseri Lisesi'nin ve daha nice okulların evlatlarını rahmetle, şükranla anıyorum. Hepsinin de ruhları şaad olsun. Rabbim bir daha Çanakkale, kurtuluş savaşları, 15 temmuz gibi acı günler göstermesin inşallah." Şeklinde konuştu.

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