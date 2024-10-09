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Bafra Gençlik Merkezinde 'Direniş'in Simgesi Gazze' Programı Düzenlendi

Bafra Gençlik Merkezinde 'Direniş'in Simgesi Gazze' Programı Düzenlendi
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Bafra Gençlik Merkezi, Gazze'nin direniş mücadelesini gençlere anlatmak için 'Direniş'in Simgesi Gazze' programını düzenledi. Programda sinevizyon gösterisi, şiir okumaları ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yer aldı.

Bafra Gençlik Merkezince, "Direniş'in Simgesi Gazze" programı düzenlendi.

Gençlik merkezinde düzenlenen program, sinevizyon gösterisi, şiir okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Bafra Müftülüğü vaizi Cevahir Akyüz de konuşma yaptı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, programın Gazze'nin direniş mücadelesinin gençlere anlatılması ve şuur oluşturulması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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