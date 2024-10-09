Bafra Gençlik Merkezinde 'Direniş'in Simgesi Gazze' Programı Düzenlendi
Bafra Gençlik Merkezi, Gazze'nin direniş mücadelesini gençlere anlatmak için 'Direniş'in Simgesi Gazze' programını düzenledi. Programda sinevizyon gösterisi, şiir okumaları ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yer aldı.
Bafra Gençlik Merkezince, "Direniş'in Simgesi Gazze" programı düzenlendi.
Gençlik merkezinde düzenlenen program, sinevizyon gösterisi, şiir okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Bafra Müftülüğü vaizi Cevahir Akyüz de konuşma yaptı.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, programın Gazze'nin direniş mücadelesinin gençlere anlatılması ve şuur oluşturulması amacıyla düzenlendiğini kaydetti.