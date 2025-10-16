Haberler

Bafra Gençlik Merkezi'nden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik

Bafra Gençlik Merkezi'nden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesindeki Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, 'Merkezim Her Yerde' faaliyeti çerçevesinde Kelikler İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle çeşitli oyunlar ve etkinlikler gerçekleştirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti kapsamında Kelikler İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Gençlik Merkezi gönüllüleri, okul bahçesinde öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenledi. Ziyaret boyunca parkur oyunları, ok atma, yüz boyama, zeka oyunları ve labirent oyunları gerçekleştirildi.

Gönüllü üniversite öğrencilerinden biri, etkinlik sırasında palyaço kostümü giyerek çocuklarla oyunlar oynadı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, ziyaretle ilgili, "Çocuklarımızla bir gün geçirdik. Onların bu etkinliklerden memnun kalması bizim için önemlidir. Bu tür faaliyetlerimiz, gönüllü gençlerimizin katılımıyla devam edecektir. Etkinlikte bize destek olan üniversiteli genç gönüllülere ve ilgilerinden dolayı Okul Müdürü Mustafa Demirkan'a teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.