Bafra Gençlik Merkezi'nden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti kapsamında Kelikler İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Gençlik Merkezi gönüllüleri, okul bahçesinde öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenledi. Ziyaret boyunca parkur oyunları, ok atma, yüz boyama, zeka oyunları ve labirent oyunları gerçekleştirildi.

Gönüllü üniversite öğrencilerinden biri, etkinlik sırasında palyaço kostümü giyerek çocuklarla oyunlar oynadı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, ziyaretle ilgili, "Çocuklarımızla bir gün geçirdik. Onların bu etkinliklerden memnun kalması bizim için önemlidir. Bu tür faaliyetlerimiz, gönüllü gençlerimizin katılımıyla devam edecektir. Etkinlikte bize destek olan üniversiteli genç gönüllülere ve ilgilerinden dolayı Okul Müdürü Mustafa Demirkan'a teşekkür ederim." dedi.