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Bafra Gençlik Merkezi'nde Bağımlılık Eğitimi Düzenlendi

Bafra Gençlik Merkezi'nde Bağımlılık Eğitimi Düzenlendi
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Samsun'un Bafra ilçesindeki Gençlik Merkezinde, Yeşilay iş birliğiyle 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Semineri' gerçekleştirildi. Gençler, bağımlılığın zararları ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirildi.

Samsun'da Bafra Gençlik Merkezinde öğrencilere yönelik, bağımlılık eğitimi verildi.

Bafra Gençlik Merkezi atölye çalışmalarına katılan gençlere yönelik, Yeşilay Bafra Temsilciliği tarafından eğitim düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Semineri" ile gençleri bağımlılığın zararları ve sağlıklı bir yaşam için atılması gereken adımlar hakkında bilinçlendirdiklerini anlatarak, "Bağımlılıkla mücadelede en güçlü silah farkındalıktır. Katkılarından dolayı Yeşilay Bafra temsilcisi Hasan Şirin'e teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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