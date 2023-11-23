Bafra Gençlik Merkezi, kırsal okullarda etkinlik düzenledi

Samsun'un Bafra ilçesinde "Merkezim Her Yerde" faaliyetleri kapsamında kırsalda bulunan ilk ve ortaokullar ziyaret edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Merkezim Her Yerde" faaliyetleri kapsamında kırsalda bulunan ilk ve ortaokullar ziyaret edildi.

Bafra Gençlik Merkezi "Merkezim Her Yerde" faaliyetleri kapsamında Kelikler İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Gençlik Merkezi Liderleri ve Genç Gönüllülerle birlikte dart, ok atma, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı, badminton, voleybol, mangala gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, amaçlarının kurulan istasyonlarla, öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olarak eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.