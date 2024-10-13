Bafra Devlet Hastanesi'nde Dünya Palyatif Bakım Günü Kutlandı

Bafra Devlet Hastanesi'nde Dünya Palyatif Bakım Günü, hasta, hasta yakınları, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları ile birlikte kutlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Bafra Devlet Hastanesi'nde palyatif birimi 18 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

Hastane yöneticileri ve diğer sağlık yetkilileri, palyatif bakım servisinde yatan hastaları ziyaret ettiler, hasta yakınlarıyla birlikte pasta kestiler, hasta ve hasta yakınlarına çiçek verdiler.

Etkinliğin sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

Başhekim Uzman Dr. Alaiddin Domaç, "Palyatif bakım, hayatı boyunca ciddi hastalıklarla yaşamak durumunda olan bireylere hastalıklarıyla baş etmelerini kolaylaştırmak amacıyla sunulan tıbbi bakım türüdür. Bafra ilçemizde hizmet veren hastanemiz, hem bina hem de sağlık personeli açısından oldukça donanımlıdır. Palyatif Bakım Servisimizde hizmet veren değerli hekim arkadaşlarımız ve palyatif bakım ekibimizin sayesinde hizmet kalitemiz daha da artmıştır. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza ve hasta yakınlarına acil şifalar diliyorum. Etkinlikte emeği geçen personellerimize de başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.