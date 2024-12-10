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Bafra Devlet Hastanesi Bahçesine Fidan Dikimi Yapıldı

Bafra Devlet Hastanesi Bahçesine Fidan Dikimi Yapıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Devlet Hastanesi bahçesinde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Hastane bahçesine fidan dikimi yapılarak, daha yeşil bir çevre hedefleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde hastane bahçesine fidan dikildi.

Bafra Devlet Hastanesi bahçesinin inşaat çalışmaları sonrası güzel bir görünüme kavuşması için düzenleme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Bafra ve Alaçam Orman İşletme müdürlüklerinin katkılarıyla temin edilen fidanlar, Bafra Devlet Hastanesi bahçesinde toprakla buluşturuldu.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, diktikleri fidanlarla gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinliğe Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Alaçam Orman İşletme Müdürü Ali Hakan Çelik ile hastane personeli katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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