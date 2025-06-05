Bafra'dan Türkiye Birincisi: Esra Özkurt

Bafra'dan Türkiye Birincisi: Esra Özkurt
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Samsun'un Bafra ilçesindeki Yeşilyazı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Esra Özkurt, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda tam puan alarak Türkiye'de birinci oldu. Kitap okumaya olan sevgisi ve disiplinli çalışması ile dikkat çeken Esra, gelecekte doktor olmak istediğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde Yeşilyazı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Esra Özkurt, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Kırsal bölgede bulunan Yeşilyazı Ortaokulu öğrencisi Esra Özkurt, AA muhabirine, kitap okumayı sevdiğini, bolca kitap okuduğunu söyledi.

Okulda derslerini dinledikten sonra evde tekrar yaptığını anlatan Özkurt, "Özellikle anlamadığım yerleri tekrar etmek beni güçlendirdi. Bu sınavda kendime güvenmem de çok önemliydi, başarmak için buna inanmak gerekiyor. Hayalim doktor olmak, bu birincilik beni hedefime daha da yaklaştırdı. Bu süreçte bana destek olan öncelikle aileme, öğretmenlerime ve herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma da tavsiyem, kitap okusunlar, tekrarlarını yapıp öyle ders çalışsınlar." ifadelerini kullandı.

Koşuköyü Mahallesi'nde ikamet eden Esra Özkurt'un babası Adem Özkurt da 5 çocuğunun en küçüğü olan kızı Esra'nın taşımalı eğitim kapsamında okula gittiğini belirterek, "Diğer çocuklarım da okuyor, bir çocuğum hemşireliği, diğeri bilgisayar mühendisliğini kazandı ama gitmediler, daha güzel yerleri kazanmayı hedefliyorlar." dedi.

Kızının Türkiye birinciliği ile gururlandıklarını vurgulayan Özkurt, "Kızımın başarısı, öğretmenlerinden sonra ablasına dayanıyor, ablasının disiplinli çalıştırmasına dayanıyor. Aileler çocuklarını takip etsin, okumalarında destek vermelerini istiyorum." diye konuştu.

Yeşilyazı Ortaokulu Müdürü Feyyaz Yörük ise Esra Özkurt'un bursluluk sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden biri olduğunu dile getirerek, "75 öğrencisi olan bir köy okuluyuz. Bir köy okulundan bir kız çocuğumuzun bu başarıyı elde etmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu başarı tabii ki oluşturduğumuz okul ikliminin, planlı ve düzenli çalışmanın sonucu. Meslektaşlarımı, öğrencimizi ve değerli ailesini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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