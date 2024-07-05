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Bafra'dan KKTC'ye giden Kıbrıs gazileri anılarını tazeledi

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Samsun'un Bafra ilçesinden 18 Kıbrıs gazisi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gitti. Gaziler, Girne Öğretmenevi'nde kaldı ve Mağusa Murat Ağa Şehitliği'ni ziyaret etti. Bafra Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Şahin, gezinin şehitlerin anılması ve vatanseverlik duygularının yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinden 18 Kıbrıs gazisi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Belediyesinin katkısıyla KKTC'ye giden gaziler, Girne Öğretmenevi'nde kaldı.

Mağusa Murat Ağa Şehitliği'ni ziyaret eden gaziler, o dönemde yaşananları anlatan görgü tanığı Ahmet Aşır'a Muratağa köyünde ziyarette bulundu.

Beşparmak Dağları'ndaki tankı gören gaziler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bafra Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazisi Rahmi Şahin, askerlik yaptıkları yeri tekrar gördüklerini, çok duygulandıklarını belirterek, "Yaşadıklarımızı ve bize yapılan zulmü ömrümüz yettiğince anlatmaya devam edeceğiz. Bu gezilerde edindiğimiz izlenimleri genç nesillere de aktarmayı sürdüreceğiz. Bu vatanın ne zor şartlarda kazanıldığını gençlerimiz bilsin. Bu ziyaret şehitlerimizi anma ve vatanseverlik duygularını yaşatma açısından büyük önem taşıdı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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