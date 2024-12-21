Bafra'daki Yangında Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Samsun'un Bafra ilçesindeki bir dükkanda çıkan yangında, semaverden sıçrayan kıvılcımların tutuşması sonucu yangın oluştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü fakat dükkanda bulunan bir araç kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde dükkanda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İshaklı Mahallesi'nde bulunan apartmanın altındaki dükkanda, semaverden sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dükkanda bulunan araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel