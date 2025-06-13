Bafra'da Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi
Samsun'un Bafra ilçesinde, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla zabıta ekipleri 41 fırında denetim gerçekleştirdi. İşletmelerin gramaj, tarife kuralları ve hijyen standartları kontrol edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek fırınlarına yönelik denetim yaptı.
Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
İşletmelerin gramaj ve tarife kurallarına uyup uymadığı, üretim alanlarının temizliği, çalışan personelin kişisel hijyen kurallarının incelendiği denetimde 41 fırın kontrol edildi.
Denetimde önemli bir soruna rastlanmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel