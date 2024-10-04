Bafra'da Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi
Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen kurallarını denetledi. Yapılan denetim sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda denetleme yaptı.
İlçede hizmet veren fırınlara yönelik Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, ekmeğin gramajı ve hijyen kuralları kontrol edildi.
Denetim sonucunda gramaj ve hijyen açısından olumsuz durumla karşılaşılmadığı belirlendi.