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Bafra'da Yeni Çeltik Kurutma Makinesi Hizmete Girdi

Bafra'da Yeni Çeltik Kurutma Makinesi Hizmete Girdi
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Samsun'un Bafra ilçesinde DOKAP hibe desteğiyle alınan 12 tonluk çeltik kurutma makinesi, çiftçilere indirimli hizmet vermeye başladı. Bafra Ziraat Odası, çiftçilerin çeltik tarımını desteklemek için önemli bir adım attı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı (DOKAP) hibe desteğiyle alınan çeltik kurutma makinesi hizmete sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle Bafra Ziraat Odası, DOKAP'a sunduğu ve yüzde 70 hibe desteği verilen 12 tonluk çeltik kurutma makinesi aldı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nın 150 bin dekar alanda çeltik tarımı yapılan bir ova olduğunu söyledi.

Çeltikte rutubetin yüzde 20'den az olması halinde hasat yapılamadığını belirten Tosuner, "Çeltiğin pirinç haline gelmesi için kurutulması mecburiyeti var. Eskiden ekim az olduğu için çiftçiler betonda kurutuyordu. Artık ekim alanının çok olması nedeniyle ürünün fabrikalarda kurutulması gerekiyor." dedi.

DOKAP'a sundukları ve kabul gören projeleri kapsamında 12 tonluk kurutma makinesi alındığına işaret eden Tosuner, şöyle devam etti:

"Geçen yıl makine bize geldiğinde işi bilmediğimiz için kullanamadık. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı'nın kendi yerinde 20 tonluk kurutma makinesi vardı. Bafra Ziraat Odası olarak 12 tonluk çeltik kurutma makinesini de buraya kurduk. Piyasadan yüzde 15 düşük bedelle hizmet vermeye başladık. Sebze Üreticileri Birliği Başkanımızla da anlaştık. O da çiftçimize yüzde 15 indirimli kurutma yapacak. Ziraat Odası ve Sebze Üreticileri Birliği olarak çiftçimize destek vermekten gurur duyuyoruz."

Bafra'da kurutma işi yapan 50'ye yakın firma bulunduğuna dikkati çeken Tosuner, "Bu gibi projelere destek verilmesi, çeltik yapan çiftçilere büyük destek. Bafra Ziraat Odası çalışanlarından biri de burada çalışmalara yardımcı oluyor. Bu iş 4 kişi yapılıyor. Bunun da bir bedeli var." ifadesini kullandı.

Tosuner, çeltikte 2024 yılı ürününün yüzde 10'unun hasadının tamamlandığını dile getirerek, "Büyük arazilerde çeltik duruyor. Yağmur yağmazsa hasada devam edeceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi büyük özveriyle çalışıyor. Çeltik alımlar devam ediyor, vatandaşın mağdur olmaması için. Sezon sonuna kadar alımların devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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