Bafra'da Yeni Altyapı Projesi İçin İhale Tarihi Açıklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılacak Koşuköyü Mendirek, Kuşaklama Kanalı ve Sahil Tahkimatı Yapım Projesi için 23 Ekim'de ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin geleceği adına büyük önem taşıyan Koşuköyü Mendirek, Kuşaklama Kanalı ve Sahil Tahkimatı Yapım Projesi için ihaleye çıkıldığı belirtildi.

Yaklaşık 824 milyon liralık yatırım bedeli ile gerçekleştirilecek proje kapsamında 90 metre uzunluğunda 16 açık deniz dalgakıranı inşa edileceği bildirilen açıklamada, böylece sahilde erozyona karşı koruma sağlanacağı, denizin yıpratıcı etkilerine karşı kıyı hattının güçlendirileceği, balıkçılık, ulaşım ve kıyı güvenliği açısından kalıcı bir altyapı oluşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada, dalgakıran, geçici bağlantı ve servis yolları yapımı ile ilgili ihalenin 23 Ekim'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünde yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu boyutta bir yatırımın ilçeye kazandırılacak olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Yatırım sayesinde Bafra'nın Karadeniz kıyısında çok daha güvenli, modern ve güçlü bir yapıya kavuşacağını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Hem doğal yaşamın korunması hem de kıyı bölgemizin sosyal ve ekonomik olarak canlanması açısından proje büyük bir dönüm noktasıdır. Projenin ilçemize kazandırılmasında yoğun gayret ve destekleri için AK Parti Samsun Milletvekilimiz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş'a hemşehrilerim adına en kalbi teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizler de Bafra Belediyesi olarak bu ve benzeri yatırımlarla ilçemizin her alanda gelişmesi için üzerimize düşeni yerine getirmeye, sorunları konuşan değil, ortadan kaldıran taraf olmaya devam edeceğiz."