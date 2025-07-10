Bafra'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Kızılırmak Deltası'nı Gezdi

Bafra'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Kızılırmak Deltası'nı Gezdi
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Samsun'un Bafra ilçesinde yaz Kur'an kursu gören öğrenciler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret ederek doğa ve kuş çeşitleri hakkında bilgi edindiler.

Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

Bafra Gençlik Merkezi Dini İlimler Atölyesi Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri için düzenlenen gezide, katılımcılar kuş cennetinin flora ve faunasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, kurslarında Kur'an eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler ve Siyer-i Nebi dersleri de verdiklerini belirterek, "Ayrıca çocuklarımızın etkinlik ve faaliyetlerle sosyalleşmelerine imkan tanıyoruz. Gezimiz de çocuklarımıza neşe bizler için motivasyon kaynağı oldu." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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