Bafra'da Yaya Kazası: Kamyonet Sürücüsü Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki yayanın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenlerin elti olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Murat Şenkaya'nın (34) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Şenkaya, çıkarıldığı Bafra Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Murat Şenkaya'nın kullandığı 55 AYF 12 plakalı kamyonet, dün yolun karşısına geçmeye çalışan ve elti oldukları öğrenilen Gülizar Yılmaz (70) ile Zeynep Yılmaz'a (70) çarpmış, hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
