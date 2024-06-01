Bafra'da Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaya geçidinden geçmek isterken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Görkem Karaman (19) yönetimindeki 55 TD 130 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmek isteyen İbrahim Akça (64) yönetimindeki 55 JK 998 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Akça, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akça, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinden kaçan sürücü Görkem Karaman ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.