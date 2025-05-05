Bafra'da Yangın: Depo Kısa Sürede Söndürüldü

Bafra'da Yangın: Depo Kısa Sürede Söndürüldü
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Altınkaya Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta Şenol E'ye ait bir evin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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