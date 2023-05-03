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Bafra'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca ile bıçak bulunan 3 zanlı yakalandı

Bafra'da üzerlerinde ruhsatsız tabanca ile bıçak bulunan 3 zanlı yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız tabanca ile bıçak bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız tabanca ile bıçak bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çilhane Mahallesi'nde bulunan eğlence merkezinde bazı kişilerin üzerinde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı.

Eğlence merkezindeki Y.K, E.S. ve M.P'nin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bıçak bulundu. Polis, şüphelileri emniyete götürdü.

İşlemlerinin ardından Y.K. ve E.S. salıverildi, M.P. ise adliyeye sevk edildi. M.P, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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