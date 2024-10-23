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Bafra'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karışan 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde şüpheliler İ.K. (40), Z.Ç. (50) ve K.A'nın (46) adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 95 fişek, 16 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 670 kaçak sigara, elektrikli ve kompresörlü tütün sarma makinesi, 2 elektrikli tütün sarma makinesi, 6 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 14 elektronik sigara likidi buldu.

Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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