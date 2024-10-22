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Bafra'da Uyuşturucu ve Silah Bulunan Şahıs Tutuklandı

Bafra'da Uyuşturucu ve Silah Bulunan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, araç ve ikametinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulduğu U.D. isimli şahsı tutukladı. Toplamda 59 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi.

??????? Samsun'un Bafra ilçesinde ikametinde ve aracında uyuşturucu bulunan U.D. (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün gözaltına alının şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli mevkisinde durdurduğu aracın sürücüsünün üçerinde bir miktar uyuşturucu bulmuştu. Zanlının ikametinde yapılan aramada ise 59 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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