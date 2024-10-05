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Bafra'da Uyuşturucu Ticaretine Geçit Yok: Bir Zanlı Tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilinin motor kısmında uyuşturucu ele geçirilen E.F. isimli zanlı, jandarma tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonda 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilinin motor kısmında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

E.F'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin aracını durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, otomobilin motor kısmına saklanmış halde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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