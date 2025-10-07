Haberler

Bafra'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Üç Kişiye Hapis Cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan üç kişi, toplamda 22 yıl 6 ay hapis ve 226 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Olay, yapılan yol uygulamasında 516 gram metamfetamin ele geçirilmesi sonucu gerçekleşti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan 3 kişi, 22 yıl 6'şar ay hapis ve 226 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Aralık 2024'te Bafra'nın Kelikler mevkisinde yapılan yol uygulamasında meydana geldi. Polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araçta 516 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Yasin Işık, Recep Can Odabaşoğlu ve Onur Bülbül gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün tamamlanan yargılama sonucunda sanıklar, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis ve 226 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
