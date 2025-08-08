Bafra'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 44 yaşındaki Y.Y., düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evinin içinde 450 gram uyuşturucu madde, öğütücü ve hassas terazi bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Y.Y'nin (44) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheliye ait evde 450 gram uyuşturucu madde, öğütücü ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemler için karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
