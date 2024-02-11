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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu Sonucu Yakalanan Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde uyuşturucu ticari yapanlara yönelik yürütülen çalışmada gözaltına alınan U.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Çilehane Mahallesi'nde şüpheli U.S'ye (34) ait ikamette arama yapmış, aramada 38,02 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 has as terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 1 tüfek, 22 dolu fişek, 7 dolu kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira parayı ele geçirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Bafra Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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