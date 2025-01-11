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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramada uyuşturucu madde, kullanma aparatı, tabanca mermisi ve kılıç ele geçirildi. Şüphelilerden birinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Balıklar Mahallesi'nde Ş.T. (51) ile Y.M. (39) adlı kadın şüphelinin ikametlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, 171 tabanca mermisi ve baston şeklinde kılıç ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Y.M. hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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