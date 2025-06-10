Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı ve araçta 120 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir zanlıyı takibe aldı.

Ekipler, operasyonda şüpheli E.D'nin (27) yönetimindeki aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 120 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

Kaleci transferinde müjde: Devler Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Galatasaray'dan Kocaeli'ye bir transfer daha
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.