Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir zanlı gözaltına alındı ve araçta 120 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir zanlıyı takibe aldı.
Ekipler, operasyonda şüpheli E.D'nin (27) yönetimindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 120 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel