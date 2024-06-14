Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemal Paşa Mahallesi'nde O.S'nin (39) ikametinde arama yaptı.
Aramada 21,29 gram esrar, 7 kök hint keneviri, kurusıkı tabanca, 0,81 gram esrar tohumu ile 5 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
O.S. gözaltına alındı.