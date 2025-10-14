Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Serbest Bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları ile ilgili suçluların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, Uluağaç Mahallesi'nde H.T'nin (45) adreslerinde arama gerçekleştirdi.

Ekipler aramada 3 kilo 100 gram kubar esrar, 10 gram eroin olduğu değerlendirilen madde, ruhsatsız tabanca ve 50 fiişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.T. karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.