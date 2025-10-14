Haberler

Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Serbest Bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 100 gram kubar esrar, 10 gram eroin ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları ile ilgili suçluların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, Uluağaç Mahallesi'nde H.T'nin (45) adreslerinde arama gerçekleştirdi.

Ekipler aramada 3 kilo 100 gram kubar esrar, 10 gram eroin olduğu değerlendirilen madde, ruhsatsız tabanca ve 50 fiişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.T. karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.