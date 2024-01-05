Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada, U.B'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 423 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmada, U.B'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 423 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.