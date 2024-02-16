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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramada 104,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda U.A, M.S.Ş. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Zanlıların araç ve ikametlerinde yapılan aramada 104,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Samsun Bafra Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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