Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda, Y.I, O.B. ve R.O'nun ikametlerinde yapılan aramada 516 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.