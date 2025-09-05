Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Bafra ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, ağaca kurutulmaya bırakılmış 2 kilo 355 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ile 2 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda, M.N. (47) ve M.Ş.K. (36) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.