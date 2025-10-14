Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları ile ilgili suçluların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, Uluağaç Mahallesi'nde şüpheli H.T'nin (45) adreslerinde arama gerçekleştirdi.

Ekipler aramalarda, 3 kilo 100 gram kubar esrar maddesi, 10 gram eroin olduğu değerlendirilen madde, ruhsatsız tabanca ve 50 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.T. karakola götürüldü.